Journée Cordes Pincées  » Dessine-moi une guitare » Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 24 janvier 2026.

Masterclass Organisée par

Véronique Guivier Rinaldo

Intervenants

Luth : Carola Grinberg

Oud : Ismaël Saint-Remy

Charango : Jose Mendoza

Guitare : Gérard Verba

Jazz & Guitare électrique : Arthur Cayuelas

Masterclass et concert organisés par Véronique Guivier Rinaldo, professeur au CMA5

10h00 – 18h00 : Masterclass
18h00 – 19h00 : Concert
Le samedi 24 janvier 2026
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise  75005 PARIS
+33146339798 conservatoire5@paris.fr


