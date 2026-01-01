Masterclass Organisée par

Véronique Guivier Rinaldo

Intervenants

Luth : Carola Grinberg

Oud : Ismaël Saint-Remy

Charango : Jose Mendoza

Guitare : Gérard Verba

Jazz & Guitare électrique : Arthur Cayuelas

Masterclass et concert organisés par Véronique Guivier Rinaldo, professeur au CMA5



10h00 – 18h00 : Masterclass

18h00 – 19h00 : Concert

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T11:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T10:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS

+33146339798 conservatoire5@paris.fr



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Gabriel Fauré et trouvez le meilleur itinéraire

