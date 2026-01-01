Journée Cordes Pincées (Masterclass et concert) Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS
Journée Cordes Pincées (Masterclass et concert) Conservatoire Municipal Gabriel Fauré PARIS samedi 24 janvier 2026.
Déroulé
10h00 – 18h00 : Masterclass
18h00 – 19h00 : Concert
Intervenants
Luth : Carola Grinberg
Oud : Ismaël
Saint-Remy
Charango : Jose
Mendoza
Guitare : Gérard
Verba
Jazz & Guitare électrique : Arthur Cayuelas
Masterclass et concert organisés par Véronique Guivier Rinaldo, professeur de guitare au conservatoire Gabriel Fauré.
Le samedi 24 janvier 2026
de 10h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Conservatoire Municipal Gabriel Fauré 12 Rue de Pontoise 75005 PARIS
conservatoire5@paris.fr
