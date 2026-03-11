Journée Corps Souffle Voix Beauregard-et-Bassac

Beauregard-et-Bassac Dordogne

Journée Corps Souffle et Voix, écho-hameau La Servantie: exercices respiratoires, explorations vibratoires, jeux collectifs d’expression corporelle et vocale.
Tarif: 40-80€/pers. Inscr: 06 60 95 92 90. La clé de soi   .

Beauregard-et-Bassac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

L’événement Journée Corps Souffle Voix Beauregard-et-Bassac a été mis à jour le 2026-03-06 par Vallée de l’Isle en Périgord