Journée country Borméenne Bormes-les-Mimosas
Journée country Borméenne Bormes-les-Mimosas dimanche 24 mai 2026.
Journée country Borméenne
Village Bormes-les-Mimosas Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’association Sea Sun Country vous invite à une journée 100% USA au cœur du village !
Plongez dans une ambiance country tout au long de la journée avec de nombreuses animations
.
Village Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur seasun.country@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Sea Sun Country association invites you to a 100% USA day in the heart of the village!
Immerse yourself in a country atmosphere all day long, with a wide range of entertainment
L’événement Journée country Borméenne Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie de Bormes les Mimosas