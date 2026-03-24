Journée country Borméenne Bormes-les-Mimosas

Journée country Borméenne Bormes-les-Mimosas dimanche 24 mai 2026.

Journée country Borméenne

Village Bormes-les-Mimosas Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 00:00:00

Date(s) :
2026-05-24

L’association Sea Sun Country vous invite à une journée 100% USA au cœur du village !
Plongez dans une ambiance country tout au long de la journée avec de nombreuses animations
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Village Bormes-les-Mimosas 83230 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur   seasun.country@gmail.com

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English :

The Sea Sun Country association invites you to a 100% USA day in the heart of the village!
Immerse yourself in a country atmosphere all day long, with a wide range of entertainment

L’événement Journée country Borméenne Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2026-03-24 par Mairie de Bormes les Mimosas

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