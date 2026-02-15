Journée Country Salle Lur Berri Sare
Journée Country à Sare
11h Activité autour de la country pour adultes et enfants
12h Restauration sur place
14h Tirage au sort de la tombola (tickets offerts pour tout achat chez les commerçants du 14 au 21 février)
15h Initiation à la danse country
Commerçants partenaires Spar Katy Esthétique Pantxika Coiffure Bar de la Mairie Linge Jauregui Carole Coiffure Kafia Arka Boucherie Arraya Le Petit Bordel de Moda Luixa Pleka .
Salle Lur Berri 71 Santa Maria Poghjuko karrika Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 20 14
