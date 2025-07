Journée Coursayre Rion-des-Landes

Journée Coursayre Rion-des-Landes vendredi 22 août 2025.

Journée Coursayre

Rion-des-Landes Landes

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-22

fin : 2025-08-22

Date(s) :

2025-08-22

Le temps d’un après midi, l’office de tourisme vous propose une expérience unique au cœur de la tradition landaise.

Au programme Visite des arènes ; Initiation à la course landaise ; débarquement des vaches ; Repas ; Course Landaise commentée.

Réservation à l’OT avant le 20 août 12h.

Partez à la découverte de la course landaise comme vous ne l’avez jamais vu.

Rendez vous à 15h00 aux arènes de Rion pour découvrir nos belles traditions taurines avec notre guide Manon.

Puis profitez de toute l’expérience de Didier Goeyte, triple champion de France, lors d’une initiation à la course landaise.

L’arrivée du camion sonnera la fin de la visite et l’heure pur vous d’assister aux débarquement des vaches.

Un détour du côté de l’Auberge du Bosquet pour un menu de fête concocter par Christophe.

Retour ensuite dans les arènes où vous assisterez à la course landaise en compagnie d’un greeter qui vous en dévoilera les moindre secret.

Réservation auprès de l’office de tourisme avant le 20 août 12h. Attention nombre de place limité à 25 personnes. .

Rion-des-Landes 40370 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 39 98 contact@lecoeurdeslandes.com

English : Journée Coursayre

For an afternoon, the tourist office offers you a unique experience at the heart of Landes tradition.

On the program: Visit to the bullring; Introduction to the Landaise race; Cows unloading; Meal; Commented Landaise race.

Reservations at the Tourist Office before 12 noon on August 20.

German : Journée Coursayre

Einen Nachmittag lang bietet Ihnen das Fremdenverkehrsamt ein einzigartiges Erlebnis im Herzen der Tradition der Landes an.

Programm: Besuch der Arena; Einführung in den Landaise-Rennsport; Landung der Kühe; Essen; kommentierter Landaise-Rennsport.

Reservierung im Fremdenverkehrsamt bis zum 20. August 12 Uhr.

Italiano :

Per un pomeriggio, l’ufficio del turismo vi offre un’esperienza unica nel cuore della tradizione delle Landes.

Il programma prevede una visita all’arena, un’introduzione alla corsa delle Landes, lo scarico delle mucche, un pasto e un commento sulla corsa delle Landes.

Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo entro le ore 12.00 del 20 agosto.

Espanol : Journée Coursayre

Durante una tarde, la oficina de turismo le ofrece una experiencia única en el corazón de la tradición de las Landas.

El programa incluye una visita a la plaza de toros, una introducción a la carrera de las Landas, la descarga de las vacas, una comida y un comentario sobre la carrera de las Landas.

Reservas en la Oficina de Turismo antes de las 12.00 horas del 20 de agosto.

L’événement Journée Coursayre Rion-des-Landes a été mis à jour le 2025-07-25 par OT Tartas