Journée couture – La trousse L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Journée couture : « La trousse », niveau avancé
Matin de 10h30 – 12h30 :
• choix et découpe du tissu et montage des différentes pièces.
Après midi de 14h30 – 17h30 : • couture de la fermeture éclair et des différentes pièces de la trousse.
Difficulté : • montage d’une fermeture éclair pour une trousse avec doublure.
– niveau avancé – matériels fournis –
INFOS PRATIQUES
LIEU
L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris
HORAIRE
Samedi 06 décembre • 14h30 – 17h30
Apprenez à fabriquer une trousse de A à Z !
Le samedi 06 décembre 2025
de 10h30 à 17h30
payant
20 euros.
Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.
L'Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris
https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com