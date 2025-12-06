Journée couture – La trousse L’Atelier de la Ressourcerie Créative Paris

Journée couture : « La trousse », niveau avancé

Matin de 10h30 – 12h30 :

• choix et découpe du tissu et montage des différentes pièces.

Après midi de 14h30 – 17h30 : • couture de la fermeture éclair et des différentes pièces de la trousse.

Difficulté : • montage d’une fermeture éclair pour une trousse avec doublure.

– niveau avancé – matériels fournis –

INFOS PRATIQUES

LIEU

L’Atelier de La Ressourcerie Créative, 95 avenue du Général Leclerc, 75014 Paris

HORAIRE

Samedi 06 décembre • 14h30 – 17h30

INSCRIPTION

Apprenez à fabriquer une trousse de A à Z !

Le samedi 06 décembre 2025

de 10h30 à 17h30

20 euros.

Public adultes. A partir de 14 ans. Jusqu’à 99 ans.

L’Atelier de la Ressourcerie Créative 95, avenue du Général Leclerc 75014 Paris

https://www.laressourceriecreative.com/ateliersgrandpublic +33619288709 contact@laressourceriecreative.com https://www.facebook.com/laressourceriecreative https://www.facebook.com/laressourceriecreative