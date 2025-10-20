Journée Couture spéciale Enfants et ados (ayant déjà cousu) Lorleau

Journée Couture spéciale Enfants et ados (ayant déjà cousu) Lorleau lundi 20 octobre 2025.

Journée Couture spéciale Enfants et ados (ayant déjà cousu)

3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Début : 2025-10-20 09:30:00

fin : 2025-10-20 17:00:00

2025-10-20

Stage Couture à la journée 80€ tout inclus fournitures et matériel

Une journée entière à l’atelier Prévoir son repas du midi ( chaud ou froid, possibilité de réchauffer sur place)

Le prix comprend le temps d’activité à l’Atelier avec son encadrement, le matériel utilisé et les fournitures. Chaque participant repartira avec sa création au choix Nous choisissons ensemble quelques jours avant le cours votre réalisation

Ados et enfants

Vous n’êtes pas disponible mais vous souhaitez assister à ce stage, contactez moi afin de fixer une date de votre choix…

Inscription contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co .

3 Rue Bernard Buffet Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

English : Journée Couture spéciale Enfants et ados (ayant déjà cousu)

