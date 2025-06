Journée Couture spéciale Enfants et ados Lorleau 25 juillet 2025 09:00

Eure

Journée Couture spéciale Enfants et ados 3 Rue Bernard Buffet Lorleau Eure

Tarif : 70€

Date : 25 juillet 2025

Début : 09:00:00

fin : 16:00:00

Date(s) :

2025-07-25

Stage Couture à la journée pour les enfants et ados ayant déjà cousus, 70€ tout inclus fournitures et matériel

Une journée entière à l’atelier Prévoir son repas du midi ( chaud ou froid, possibilité de réchauffer sur place)

Le prix comprend le temps d’activité à l’Atelier avec son encadrement, le matériel utilisé et les fournitures. Chaque participant repartira avec sa création au choix Nous choisissons ensemble quelques jours avant le cours votre réalisation

Ados et enfants

Vous n’êtes pas disponible mais vous souhaitez assister à ce stage, contactez moi afin de fixer une date de votre choix…

Inscription contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Réservation en ligne https://lateliermeliemelo.addock.co

3 Rue Bernard Buffet

Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 99 09 27 47

English : Journée Couture spéciale Enfants et ados

Full-day sewing course for children and teenagers who have already sewn, 70? all supplies and materials included

A full day at the workshop Bring your own lunch (hot or cold, can be reheated on site)

Price includes workshop time, supervision, materials and supplies. Each participant will leave with a creation of his or her choice: we will choose your creation together a few days before the course

Teens and children

If you are not available but would like to attend this workshop, please contact me to arrange a date of your choice…

Registration contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Online booking: https://lateliermeliemelo.addock.co

German :

Eintägiger Nähkurs für Kinder und Jugendliche, die schon genäht haben, 70? alles inklusive Material und Zubehör

Ein ganzer Tag im Atelier Mittagessen mitbringen (warm oder kalt, Möglichkeit, es vor Ort aufzuwärmen)

Der Preis beinhaltet die Zeit im Atelier mit Betreuung, das verwendete Material und die Verbrauchsmaterialien. Jeder Teilnehmer geht mit einer Kreation nach Wahl nach Hause: Wir wählen einige Tage vor dem Kurs gemeinsam Ihre Kreation aus

Jugendliche und Kinder

Sie sind nicht verfügbar, möchten aber an diesem Kurs teilnehmen? Kontaktieren Sie mich, damit wir einen Termin Ihrer Wahl festlegen können…

Anmeldung: contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Online-Reservierung: https://lateliermeliemelo.addock.co

Italiano :

Corso di cucito di un’intera giornata per bambini e ragazzi che hanno già cucito, 70? tutte le forniture e i materiali inclusi

Un’intera giornata in laboratorio Portate il vostro pranzo (caldo o freddo, può essere riscaldato in loco)

Il prezzo comprende il tempo trascorso in laboratorio, la supervisione, i materiali e le forniture. Ogni partecipante andrà via con una creazione a scelta: sceglieremo insieme la vostra creazione qualche giorno prima del corso

Adolescenti e bambini

Se non siete disponibili ma volete partecipare a questo corso, contattatemi per concordare una data a vostra scelta…

Iscrizione: contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Prenotazione online: https://lateliermeliemelo.addock.co

Espanol :

Curso de costura de un día completo para niños y adolescentes que ya han cosido, 70? todos los suministros y materiales incluidos

Un día entero en el taller Trae tu propio almuerzo (caliente o frío, se puede recalentar in situ)

El precio incluye el tiempo pasado en el taller, con supervisión, materiales y suministros. Cada participante se irá con una creación de su elección: elegiremos juntos su creación unos días antes del curso

Adolescentes y niños

Si no estás disponible pero te gustaría asistir a este curso, ponte en contacto conmigo para concertar una fecha a tu elección…

Inscripción: contact@lateliermeliemelo.fr

06.99.09.27.47

Reserva en línea: https://lateliermeliemelo.addock.co

