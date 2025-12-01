Journée Coworking de Noël

2 Paul et Julien Dungler Vieux-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-12-18 08:00:00

fin : 2025-12-18 17:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Une journée conviviale pour freelances et entrepreneurs, mêlant travail, rencontres et esprit de Noël, avec petit-déjeuner offert, atelier bien-être et dress code festif pour une ambiance chaleureuse.

Une journée dédiée aux freelances et entrepreneurs souhaitant allier productivité et convivialité. Petit-déjeuner, atelier de sophrologie, ambiance Noël et dress code décalé créent un cadre chaleureux propice aux échanges, à la créativité et au travail en douceur. .

2 Paul et Julien Dungler Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est lekowo68800@gmail.com

English :

A convivial day for freelancers and entrepreneurs, combining work, meetings and Christmas spirit, with a complimentary breakfast, wellness workshop and festive dress code for a warm atmosphere.

L’événement Journée Coworking de Noël Vieux-Thann a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay