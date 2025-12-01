Journée Coworking de Noël Vieux-Thann
Journée Coworking de Noël Vieux-Thann jeudi 18 décembre 2025.
Journée Coworking de Noël
2 Paul et Julien Dungler Vieux-Thann Haut-Rhin
Début : Jeudi 2025-12-18 08:00:00
fin : 2025-12-18 17:30:00
2025-12-18
Une journée conviviale pour freelances et entrepreneurs, mêlant travail, rencontres et esprit de Noël, avec petit-déjeuner offert, atelier bien-être et dress code festif pour une ambiance chaleureuse.
2 Paul et Julien Dungler Vieux-Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est lekowo68800@gmail.com
A convivial day for freelancers and entrepreneurs, combining work, meetings and Christmas spirit, with a complimentary breakfast, wellness workshop and festive dress code for a warm atmosphere.
