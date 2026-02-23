Journée créative avec Créattesti Tréméven

Journée créative avec Créattesti

Place de la mairie Tréméven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

4 ateliers au choix

• Magnets à peindre — 17€

modèle à choisir sur www.creattesti.fr rubrique Kit DIY

durée entre 1h et 1h30

• Attrape-soleil à peindre — 22€

modèle à choisir sur www.creattesti.fr rubrique Kit DIY

durée entre 1h30 et 2h (attention souvent les adultes mettent plus de temps… plus de détails !)

• Porte-clé grigri — 15€

Dessinez votre dessin sur une feuille, et ensuite je le grave avec vous sur le porte clé en bois. Vous pourrez ensuite choisir des breloques pour décorer votre porte clé 5 breloques (argentées ou dorées/perles, etc.) comprises dans le prix.

durée entre 20 et 3Omin… selon votre rapidité à choisir votre dessin ou message et les breloques !

• Tableau (2 modèles au choix) — 35€

– La fleur 2 épaisseurs, 15x20cm, fleur tracée à peindre, possibilité de graver un message, un titre, un prénom…

– Le phare 3 épaisseurs, à peindre ! 20x20cm.

Les ateliers sont ouverts sur réservation et de 10h à 18h, demandez moi le créneau de votre choix !

Les ateliers sont accessibles aux enfants à partir de 4 ans (accompagnés d’un adulte) & aux adultes — venez seul(e), en famille ou entre amis

Thé, café et grenadine à disposition ! .

Place de la mairie Tréméven 29300 Finistère Bretagne +33 6 49 88 81 97

English : Journée créative avec Créattesti

