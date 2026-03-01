Journée créative de micro-macramé Pont-de-Barret

Journée créative de micro-macramé

110 chemin de l’Amourier Pont-de-Barret Drôme

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

2026-03-14

Passez une journée de création micro-macramé accompagné•e par nos super profs Céline et Séverine.

Que vous soyez débutant•e ou avancé•e, elles sauront s’adapter et vous guider dans votre chemin créatif.

Profitez d’une journée conviviale dans notre atelier

110 chemin de l’Amourier Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bienvenue@solylunamacrame.com

Spend a day creating micro-macramé with our super teachers Céline and Séverine.

Whether you’re a beginner or advanced, they’ll adapt and guide you along your creative path.

Enjoy a convivial day in our workshop

