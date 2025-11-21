Journée créative Étrigny

Journée créative

Balleure Étrigny Saône-et-Loire

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Début : 2025-11-21 09:00:00

fin : 2025-11-21 17:00:00

2025-11-21 2026-01-03

Venez découvrir l’art du micro-macramé lors d’une journée créative dans un cadre bienveillant et créatif.

Déjà adepte ? nous vous invitons à venir vous perfectionner pour apprendre de nouvelles techniques.

Sinon venez simplement vous offrir une parenthèse créative et vous inspirer avec des créations et des personnalités uniques.

Peu importe votre niveau, vous êtes les bienvenus pour venir réaliser un ou plusieurs bijoux de votre choix.

Atelier limité à quatre personnes. .

Balleure Étrigny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 76 03 21 mokagule@gmail.com

