Journée crêpes à Saint-Urbain Salle Ty Kreis-Ker Saint-Urbain

Journée crêpes à Saint-Urbain

Salle Ty Kreis-Ker 125 rue Traverse Saint-Urbain Finistère

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

2026-02-07

L’association Solidarité Enfants du Monde est ravie de vous inviter à sa traditionnelle journée crêpes !

Vous avez le choix avec au programme:

– A partir de 11h: des crêpes à emporter.

– Dès 15h: un café-crêpes.

– A partir de 19h: un repas-crêpes.

– Réservations pour le dîner soit par téléphone au 06 33 24 11 98 ou soit par mail à asso.sem@gmail.com .

Au plaisir de vous rencontrer ! .

Salle Ty Kreis-Ker 125 rue Traverse Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 33 24 11 98

