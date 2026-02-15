Journée crêpes et jeux Salle des fêtes Sainte-Anne-Saint-Priest

Journée crêpes et jeux

Salle des fêtes Le bourg Sainte-Anne-Saint-Priest Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Le comité des fêtes organise une après-midi jeux de société ainsi qu’un repas le midi avec crêpes sucrées et salées. .

Salle des fêtes Le bourg Sainte-Anne-Saint-Priest 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 52 20 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée crêpes et jeux

L’événement Journée crêpes et jeux Sainte-Anne-Saint-Priest a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Portes de Vassivière