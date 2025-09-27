Journée « CUI-CUI » en famille impasse des mûriers Chagny

impasse des mûriers Culture au jardin Chagny Saône-et-Loire

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 17:00:00

2025-09-27

Ateliers découverte des oiseaux avec du pliage, des dessins, un atelier cyanotype, création d’un mobile, astuces pour reconnaître les oiseaux, et plein d’autres jeux en famille.

Buvette sur place

Annulation en cas de météo défavorable .

impasse des mûriers Culture au jardin Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 96 64 78 cultureaujardin71@gmail.com

