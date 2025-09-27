Journée « CUI-CUI » en famille impasse des mûriers Chagny
Journée « CUI-CUI » en famille impasse des mûriers Chagny samedi 27 septembre 2025.
Journée « CUI-CUI » en famille
impasse des mûriers Culture au jardin Chagny Saône-et-Loire
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 17:00:00
2025-09-27
Ateliers découverte des oiseaux avec du pliage, des dessins, un atelier cyanotype, création d’un mobile, astuces pour reconnaître les oiseaux, et plein d’autres jeux en famille.
Buvette sur place
Annulation en cas de météo défavorable .
impasse des mûriers Culture au jardin Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 96 64 78 cultureaujardin71@gmail.com
