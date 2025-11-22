Journée cuisine fabrication de Bredele Grande-Rivière Château

Journée cuisine fabrication de Bredele Grande-Rivière Château samedi 22 novembre 2025.

Journée cuisine fabrication de Bredele

Cantine scolaire Grande-Rivière Château Jura

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Atelier cuisine fabrication de Bredele (petits gâteaux alsaciens) avec une cuisinière professionnelle.

Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07.

Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .

Cantine scolaire Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com

English : Journée cuisine fabrication de Bredele

German : Journée cuisine fabrication de Bredele

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée cuisine fabrication de Bredele Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2025-09-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX