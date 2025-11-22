Journée cuisine fabrication de Bredele Grande-Rivière Château
Journée cuisine fabrication de Bredele Grande-Rivière Château samedi 22 novembre 2025.
Journée cuisine fabrication de Bredele
Cantine scolaire Grande-Rivière Château Jura
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Atelier cuisine fabrication de Bredele (petits gâteaux alsaciens) avec une cuisinière professionnelle.
Inscription par téléphone, sms ou email 06 51 26 08 07.
Gratuit pour les adhérents, 5€ pour les non-adhérents .
Cantine scolaire Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 26 08 07 coop.grandvalliere@gmail.com
English : Journée cuisine fabrication de Bredele
German : Journée cuisine fabrication de Bredele
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée cuisine fabrication de Bredele Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2025-09-01 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX