Journée cuissons rapides dites raku – Atelier Autres Terres Tanis, 18 mai 2025 10:00, Tanis.

Manche

Journée cuissons rapides dites raku Atelier Autres Terres 6 rue Bellevue Tanis Manche

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 13:00:00

2025-05-18

Une journée conviviale et festive pour découvrir la magie des cuissons rapides dites « raku « .

Pour une initiation, autour d’expériences et d’essais, vous découvrirez ce mode de cuisson. Pour les initiés, venez cuire vos pièces grâce à cette « technique » qui saura les magnifier.

Atelier Autres Terres 6 rue Bellevue

Tanis 50170 Manche Normandie +33 6 73 97 70 27 atelier.autresterres@laposte.net

English : Journée cuissons rapides dites raku

A convivial and festive day to discover the magic of raku firing.

For beginners, we’ll be experimenting and testing this firing method. For the more experienced, come and fire your pieces using this « technique » that will magnify them.

German :

Ein geselliger und festlicher Tag, an dem Sie die Magie des Schnellbrandes, auch « Raku » genannt, entdecken können.

Für eine Einführung werden Sie anhand von Experimenten und Versuchen diese Art des Brennens entdecken. Für Eingeweihte: Brennen Sie Ihre Stücke mit dieser « Technik », die sie zu etwas ganz Besonderem machen wird.

Italiano :

Una giornata amichevole e festosa per scoprire la magia della cottura rapida raku.

Per i principianti, sperimentate e provate questo metodo di cottura. Se invece siete già esperti, venite a cuocere i vostri pezzi con questa tecnica che li valorizzerà sicuramente.

Espanol :

Una jornada amistosa y festiva para descubrir la magia de la cocción rápida del rakú.

Para los principiantes, experimentar y probar este método de cocción. Si ya es un experto, venga a cocer sus piezas con esta técnica, que sin duda las realzará.

