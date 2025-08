Journée culinaires et permaculturelles Jardin du petit Barthot Avenue Simone de Beauvoir Capbreton

Rejoignez-nous au Jardin du Petit Barthot à Capbreton pour une expérience unique mêlant permaculture, cueillette sauvage et cuisine végétarienne créative ! ????

L’équipe qui vous accueille

Julie Formatrice en permaculture passionnée, elle vous ouvrira les portes de son havre de paix pour partager ses savoir-faire locaux, ses pratiques vertueuses de culture et ses habitudes écologiques. Un lieu créé pour transmettre et créer ensemble de doux souvenirs.

Louison & César Duo français/anglais passionné de cuisine végétarienne, venus du monde de l’art (design, photo…). Ils vous feront découvrir des recettes végétariennes pleines de couleurs et de saveurs, alliant bien-être corporel et respect de la planète, avec toujours une petite touche à la française. .

Avenue Simone de Beauvoir Av. Simone de Beauvoir Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Journée culinaires et permaculturelles Jardin du petit Barthot

Join us at the Jardin du Petit Barthot in Capbreton for a unique experience combining permaculture, wild harvesting and creative vegetarian cuisine! ????

German : Journée culinaires et permaculturelles Jardin du petit Barthot

Begleiten Sie uns in den Jardin du Petit Barthot in Capbreton zu einem einzigartigen Erlebnis, das Permakultur, Wildsammlung und kreative vegetarische Küche miteinander verbindet! ????

Italiano :

Unitevi a noi al Jardin du Petit Barthot di Capbreton per un’esperienza unica che combina permacultura, raccolta selvatica e cucina vegetariana creativa! ????

Espanol : Journée culinaires et permaculturelles Jardin du petit Barthot

Únase a nosotros en el Jardin du Petit Barthot de Capbreton para vivir una experiencia única que combina permacultura, recolección silvestre y cocina vegetariana creativa. ????

