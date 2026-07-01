Journée culturelle aux couleurs de la Palestine à Bezonnes Lieu-dit de Bezonnes Rodelle

Informations pratiques

Rodelle

Journée culturelle aux couleurs de la Palestine à Bezonnes

Lieu-dit de Bezonnes La Petite Auberge Rodelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Venez découvrir le temps d’une journée la culture palestinienne.

Le dimanche 19 juillet, rendez-vous à la Petite Auberge de Bezonnes pour une journée culturelle consacrée à la Palestine.

Organisée avec l’association Le Philistin, cette journée permettra de découvrir les traditions palestiniennes à travers la gastronomie, l’artisanat et un concert de musique traditionnelle.

Dès le midi, un repas palestinien sera servi, invitant les convives à une véritable rencontre culinaire.

L’après-midi, à partir de 16 h, le groupe Quartet Zafran proposera un concert de musique traditionnelle, offrant aux participants un moment musical dans le cadre convivial de la Petite Auberge.

Cette journée à la Petite Auberge s’inscrit dans une dynamique de partage et de rencontre.

Réservez votre repas par téléphone au 09 88 33 26 07 ou via la page Facebook de la Petite Auberge. .

Lieu-dit de Bezonnes La Petite Auberge Rodelle 12340 Aveyron Occitanie +33 9 88 33 26 07

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English :

Come spend a day discovering Palestinian culture.

L’événement Journée culturelle aux couleurs de la Palestine à Bezonnes Rodelle a été mis à jour le 2026-07-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)