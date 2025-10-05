Journée culturelle « Le Vietnam à Voves » Les Villages Vovéens

Journée culturelle « Le Vietnam à Voves » Les Villages Vovéens dimanche 5 octobre 2025.

Journée culturelle « Le Vietnam à Voves »

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 10:00:00

fin : 2025-10-05 21:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Une journée de découverte, de solidarité et de culture autour du Vietnam !

Le Comité 28 de l’AAFV vous invite à une journée unique dédiée au Vietnam, en présence de Tran To Nga, membre d’honneur du comité. Au programme expositions photo, déambulations du dragon et de la licorne, démonstrations d’arts martiaux vietnamiens, restauration traditionnelle, conférences, spectacles de chants, de danses et de théâtre. Des auteurs seront présents pour des séances de dédicaces. Un espace de discussion sur la culture vietnamienne sera accessible toute la journée, ainsi que des stands d’artisanat, de gastronomie et de vins. Une journée festive et engagée pour mieux connaître l’histoire et l’actualité du Vietnam. .

5 Rue Roger Gommier Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 01 00 10 aafv.eureetloir@orange.fr

English :

A day of discovery, solidarity and culture around Vietnam!

German :

Ein Tag voller Entdeckungen, Solidarität und Kultur rund um Vietnam!

Italiano :

Una giornata di scoperta, solidarietà e cultura in giro per il Vietnam!

Espanol :

¡Un día de descubrimientos, solidaridad y cultura por Vietnam!

L’événement Journée culturelle « Le Vietnam à Voves » Les Villages Vovéens a été mis à jour le 2025-09-04 par OT COEUR DE BEAUCE