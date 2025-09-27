Journée Culturelle « PA-MULIPII-HÎ A WAEO » Poindimié

Journée Culturelle « PA-MULIPII-HÎ A WAEO » Poindimié samedi 27 septembre 2025.

Journée Culturelle « PA-MULIPII-HÎ A WAEO »

Tribu de WAGAP Poindimié Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 08:00:00

fin : 2025-09-27 18:30:00

Date(s) :

2025-09-27

Rendez-vous le 27 septembre à Wâgap pour la Journée Culturelle Pa-Mulipii-hî a Waéo ! Ateliers, concours, expositions, artisanat, mode, musique, contes et saveurs locales vous attendent dès 8h. Venez célébrer le taro et la langue Cèmuhî !

Tribu de WAGAP Poindimié 98822 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 86.56.31

English :

Join us in Wâgap on September 27 for the Pa-Mulipii-hî a Waéo Cultural Day! Workshops, competitions, exhibitions, crafts, fashion, music, storytelling and local flavors await you from 8am. Come and celebrate taro and the Cèmuhî language!

German :

Treffen Sie sich am 27. September in Wâgap zum Pa-Mulipii-hî a Waéo-Kulturtag! Workshops, Wettbewerbe, Ausstellungen, Kunsthandwerk, Mode, Musik, Märchen und lokale Köstlichkeiten erwarten Sie ab 8 Uhr. Feiern Sie mit uns die Taro und die Sprache Cèmuhî!

Italiano :

Unitevi a noi a Wâgap il 27 settembre per la Giornata culturale Pa-Mulipii-hî a Waéo! Laboratori, concorsi, mostre, artigianato, moda, musica, narrazione e sapori locali vi aspettano dalle 8 del mattino. Venite a festeggiare il taro e la lingua Cèmuhî!

Espanol :

Únete a nosotros en Wâgap el 27 de septiembre para la Jornada Cultural Pa-Mulipii-hî a Waéo Talleres, concursos, exposiciones, artesanía, moda, música, cuentacuentos y sabores locales te esperan a partir de las 8 de la mañana. Venga a celebrar el taro y la lengua cèmuhî

L’événement Journée Culturelle « PA-MULIPII-HÎ A WAEO » Poindimié a été mis à jour le 2025-09-18 par Tourisme Province Nord