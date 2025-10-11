Journée culturelle turque Châlette-sur-Loing

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Proposée par le comité de jumelage et l’association ACOTAM. Stands, animations, spectacles, buvette et restauration turque. Karagöz & Hacivat théâtre d’ombre humoristique.

Concert de musique turque traditionnelle. 10 .

5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96

English :

Turkish Cultural Day

German :

Türkischer Kulturtag

Italiano :

Giornata culturale turca

Espanol :

Día Cultural Turco

