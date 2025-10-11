Journée culturelle turque Châlette-sur-Loing
Journée culturelle turque
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
2025-10-11
Journée culturelle turque
Proposée par le comité de jumelage et l’association ACOTAM. Stands, animations, spectacles, buvette et restauration turque. Karagöz & Hacivat théâtre d’ombre humoristique.
Concert de musique turque traditionnelle. 10 .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96
English :
Turkish Cultural Day
German :
Türkischer Kulturtag
Italiano :
Giornata culturale turca
Espanol :
Día Cultural Turco
