Journée cultures du monde le bourg Campagne

le bourg Domaine départemental de Campagne Campagne Dordogne

Gratuit

A 15h concert de l’Ensemble Xacarandaina (de la ville de la Corogne en Galice). A 20h30 concert du groupe Yellow bird calypso (musique née à Trinidad et Tobago). Gratuit

A 15h, concert de « l’Ensemble Xacarandaina », musiciens et danseurs venus de la ville de Corogne en Galice.

A 20h30, concert du groupe « Yellow Bird Calypso ». Swing et compagnie. Une identité originale. Une musique très peu jouée en France. Le répertoire est plein de joie et de vie. Il marque une période particulière de l’Île Trinité-et-Tobago (origine de la Calypso) qui prend son indépendance vis-à-vis de l’Angleterre qui la colonisait. Il marque aussi l’identité profonde et la culture de ce peuple peu connu en France.

Pour tout public. .

le bourg Domaine départemental de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90 domaine-campagne@dordogne.fr

English : Journée cultures du monde

At 3pm: concert by Ensemble Xacarandaina (from La Coruña, Galicia). At 8:30pm: concert by Yellow bird calypso (music from Trinidad and Tobago). Free

German : Journée cultures du monde

Um 15 Uhr: Konzert des Ensembles Xacarandaina (aus der Stadt La Coruña in Galizien). Um 20:30 Uhr: Konzert der Gruppe Yellow bird calypso (in Trinidad und Tobago entstandene Musik). Kostenlos

Italiano :

Alle 15.00: concerto dell’Ensemble Xacarandaina (da La Coruña, Galizia). Alle 20.30: concerto del gruppo Yellow bird calypso (musica di Trinidad e Tobago). Ingresso libero

Espanol : Journée cultures du monde

A las 15.00 h: concierto del grupo Xacarandaina Ensemble (de La Coruña, Galicia). A las 20.30 h: concierto del grupo Yellow bird calypso (música de Trinidad y Tobago). Entrada gratuita

