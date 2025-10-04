Journée d’accueil des nouveaux arrivants Hôtel de ville de Parthenay Parthenay

Journée d'accueil des nouveaux arrivants Hôtel de ville de Parthenay Parthenay samedi 4 octobre 2025.

Hôtel de ville de Parthenay 2 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

2025-10-04

2025-10-04

L’Accueil des Villes Françaises invite les nouveaux arrivants à une journée d’accueil. A cette occasion une visite guidée du centre historique de Parthenay sera proposée avant la prise de paroles des élus et de la nouvelle présidente.

La journée se terminera par un moment de convivialité autour du verre de l’amitié. .

Hôtel de ville de Parthenay 2 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 05 57 avf@cc-parthenay-gatine.fr

