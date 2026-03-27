Journée d’action autisme & santé mentale Concession Harley Davidson Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-18 11:30 – 18:30

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-de-prefiguration-de-la-fondation-3a-autistes-adultes-autonomes/evenements/journee-d-action-autisme-et-sante-mentale Tout public

L’Association de Préfiguration de la Fondation Autistes Adultes Autonomes (F3A) et l’Association de Prévention Santé (ADPS) organisent une Journée d’Action Autisme et Santé Mentale le samedi 18 avril 2026, en partenariat avec la Concession Harley-Davidson de Nantes et le Chapter Nantes Océan Chapter France. Cette journée a pour objectif la sensibilisation aux sujets de santé mentale et d’autisme, ainsi que de créer un moment de convivialité, de partage et de joie pour le public présent. de 11h30 à 18h :- Animations avec de nombreux stands d’associations- Baptêmes en Harley-Davidson (chaussures et blouson obligatoires, 5 € le casque)- Activités sportives et ludiques- Interventions sur les thèmes liés à l’autisme et à la santé mentale- D’autres animations surprises- Food Truck sur place pour le déjeuner (à la charge des participants)- Bar du Chapter à la concession (à la charge des participants) de 16h30 à 17h30 : Conférence gesticulée « Fils autiste, père artiste ! » et temps d’échange avec Laurent Savard

Concession Harley Davidson Saint-Herblain 44800

https://www.helloasso.com/associations/association-de-prefiguration-de-la-fondation-3a-autistes-adultes-autonomes/evenements/journee-d-action-autisme-et-sante-mentale



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