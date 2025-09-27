JOURNÉE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR AU BOIS PERCHÉ Aspet
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Participez à notre journée d’activités de plein air !
Au programme
– Initiation au tir à l’arc avec « Les archers de St-Médard »
– Initiation à la spéléologie ( à partir de 10 ans, départ 10h30 et 11h30. Prévoir des bottes et tenue adaptée)
– Séances de Yoga
– Jeux d’adresse
Buvette et petite restauration sur place. Organisé par le collectif Cagire sans Usine. 5 .
BOIS PERCHÉ (LAS VIGNES) Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie cagiresansusine@proton.me
English :
Join us for a day of outdoor activities!
German :
Nehmen Sie an unserem Tag voller Outdoor-Aktivitäten teil!
Italiano :
Partecipate alla nostra giornata di attività all’aperto!
Espanol :
Participe en nuestra jornada de actividades al aire libre
