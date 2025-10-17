Journée d’Actualité Archéologique en Territoire Eduen 2025 Théâtre municipal d’Autun Autun

Théâtre municipal d’Autun Place du Champ de Mars Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-17 09:15:00

fin : 2025-10-17 17:00:00

2025-10-17

La seizième édition des Journées d’Actualité Archéologique se tient au théâtre municipal d’Autun, organisée par le Service Archéologique de la ville d’Autun, en collaboration avec le Service Régional de l’Archéologie de Bourgogne-Franche-Comté.

Cette journée permet aux archéologues d’horizons divers de présenter le résultat des fouilles d’archéologie préventives et programmées menées en 2024 sur le territoire éduen et en Bourgogne-Franche-Comté.

Cette journée est ouverte à un large public autunois pour qu’il puisse s’approprier ce riche patrimoine et profiter d’exposés parfois diffusés de manière trop confidentielle. .

Théâtre municipal d’Autun Place du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 52 83 42 Angelique.Tisserand@autun.com

