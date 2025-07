Journée d’animation avec Radio Craponne Craponne-sur-Arzon

Journée d’animation avec Radio Craponne Craponne-sur-Arzon vendredi 22 août 2025.

Journée d’animation avec Radio Craponne

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-08-22 10:30:00

fin : 2025-08-22

2025-08-22

Radio Craponne termine sa tournée d’été à Craponne !

Emission en direct du podium de 10h30 à 12h30 (fg Constant), concours de pétanque au stade à 14h, jeux surprises de 15h à 17h, repas campagnard au jardin public à 19h et concerts.

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 30 00

English :

Radio Craponne ends its summer tour in Craponne!

Live from the podium from 10:30am to 12:30pm (fg Constant), pétanque competition at the stadium at 2pm, surprise games from 3pm to 5pm, country-style meal in the public garden at 7pm and concerts.

German :

Radio Craponne beendet seine Sommertour in Craponne!

Live-Sendung vom Podium von 10:30 bis 12:30 Uhr (fg Constant), Boule-Wettbewerb im Stadion um 14 Uhr, Überraschungsspiele von 15 bis 17 Uhr, ländliches Essen im öffentlichen Garten um 19 Uhr und Konzerte.

Italiano :

Radio Craponne conclude il suo tour estivo a Craponne!

In diretta dal podio dalle 10.30 alle 12.30 (fg Constant), gara di pétanque allo stadio alle 14.00, giochi a sorpresa dalle 15.00 alle 17.00, pranzo in stile country nel giardino pubblico alle 19.00 e concerti.

Espanol :

¡Radio Craponne termina su gira de verano en Craponne!

En directo desde el podio de 10.30 a 12.30 (fg Constant), competición de petanca en el estadio a las 14.00, juegos sorpresa de 15.00 a 17.00, comida campestre en el jardín público a las 19.00 y conciertos.

