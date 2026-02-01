Journée d’animation de Pâques de l’Étoile Gymnique Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Saint-Just-Malmont
Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°2 Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
2026-04-13
Journée d’animation autour de Pâques proposé par l’Étoile Gymnique.
Rue des anciens combattants d’Afrique du Nord Gymnase n°2 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes etoilegymnique43@gmail.com
English :
Easter activities organized by the Étoile Gymnique.
