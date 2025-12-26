JOURNEE D’ANIMATIONS A LA RIPOSTE LA RIPOSTE Calmont
LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont Haute-Garonne
Début : 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-01-31 21:00:00
2026-01-31
Samedi 31 janvier, le café culturel Riposte vous donne rendez-vous à Calmont pour une journée riche en animations.
Au programme
x De 10h à 11h Lecture pour enfants (sur inscription au 06 76 96 84 14)
x De 10h à 12h Atelier crochet (sur inscription au 06 76 96 84 14)
x De 15h à 18h Atelier crochet atelier d’autodéfense verbale (sur inscription au 06 76 96 84 14)
x De 18h à 19h Discussion autour de la BD Ras le viol en présence des autrice + dédicaces
x 19h30 Spectacle Beyoncez
Prix libre et conscient .
LA RIPOSTE 8 Rue André Méric Calmont 31560 Haute-Garonne Occitanie laripostecommunication@gmail.com
English :
Saturday January 31, the Riposte cultural café invites you to Calmont for a day full of entertainment.
