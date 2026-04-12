Valdrôme

Journée d’animations au village de Valdrôme

Partout dans le village Valdrôme Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:30:00

fin : 2026-04-12 00:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Une journée festive, conviviale et intergénérationnelle ouverte à toutes et tous, à la découverte de Valdrôme et plus largement du Haut Diois. Des spectacles, ateliers enfants, jeux, expositions, concert… tout au long de la journée.

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Partout dans le village Valdrôme 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 59 66 61 08 le101@rdwa.fr

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English :

A festive, convivial and intergenerational day open to all, to discover Valdrôme and the wider Haut Diois region. Shows, children’s workshops, games, exhibitions, concerts… all day long.

L’événement Journée d’animations au village de Valdrôme Valdrôme a été mis à jour le 2025-04-03 par Office de Tourisme du Pays Diois