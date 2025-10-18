Journée d’animations par les acteurs du pôle culturel Meymac

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

10h30

· Projection d’oeuvres Micro-Folie

· Atelier petite enfance

14h

· Atelier création d’une oeuvre collective

· Démonstration de batucada

· Jeu de piste qui en vaut la chandelle *

· Visite de l’espace Meymac-Près-Bordeaux

· Initiation aux casques de réalité virtuelle

16h

· Goûter

· Auditions de piano

17h

· Visite archi’dansée avec Cécile Geay *

18h

· Conférence art plastique

· Lectures musicales

19h30

· Concert de Tito et Toti

· Projection façade par Léonard Salle

En partenariat avec les acteurs du pôle culturel

Haute-Corrèze Communauté ; Micro-Folie ; Asso

Meymac-Près-Bordeaux ; Théadamuse ; Radio

Vassivière

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

