Journée d’animations par les acteurs du pôle culturel Meymac samedi 18 octobre 2025.
Place de l’Église Meymac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
10h30
· Projection d’oeuvres Micro-Folie
· Atelier petite enfance
14h
· Atelier création d’une oeuvre collective
· Démonstration de batucada
· Jeu de piste qui en vaut la chandelle *
· Visite de l’espace Meymac-Près-Bordeaux
· Initiation aux casques de réalité virtuelle
16h
· Goûter
· Auditions de piano
17h
· Visite archi’dansée avec Cécile Geay *
18h
· Conférence art plastique
· Lectures musicales
19h30
· Concert de Tito et Toti
· Projection façade par Léonard Salle
En partenariat avec les acteurs du pôle culturel
Haute-Corrèze Communauté ; Micro-Folie ; Asso
Meymac-Près-Bordeaux ; Théadamuse ; Radio
Vassivière
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
