Journée d’animations pour le Téléthon Halle des sports Saint-Léonard-de-Noblat vendredi 5 décembre 2025.
Dans le cadre du Téléthon 2025, journée d’animations à Saint-Léonard de Noblat à la halle des sports et dans le centre ville ainsi que le lancement des illuminations de Noël. .
Halle des sports Centre ville Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 00 13 accueil@ville-saint-leonard.fr
