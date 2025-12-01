Journée d’animations pour les enfants Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence
Journée d’animations pour les enfants Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence samedi 13 décembre 2025.
Journée d’animations pour les enfants
Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 16:30:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez assister à la projection du film d’animation Pôle Express à l’auditorium.
Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
Come and see the animated film Pôle Express at the auditorium.
German :
Besuchen Sie die Vorführung des Animationsfilms Pole Express im Auditorium.
Italiano :
Partecipate alla proiezione del film d’animazione Pôle Express nell’auditorium.
Espanol :
Asista a la proyección de la película de animación Pôle Express en el auditorio.
