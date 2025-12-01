Journée d’animations pour les enfants Place du jeu de boules Saint-Paul-de-Vence

Journée d’animations pour les enfants

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-14 16:30:00

2025-12-13

Venez assister à la projection du film d’animation Pôle Express à l’auditorium.

Place du jeu de boules Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Come and see the animated film Pôle Express at the auditorium.

German :

Besuchen Sie die Vorführung des Animationsfilms Pole Express im Auditorium.

Italiano :

Partecipate alla proiezione del film d’animazione Pôle Express nell’auditorium.

Espanol :

Asista a la proyección de la película de animación Pôle Express en el auditorio.

