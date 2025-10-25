Journée d’animations pour Octobre Rose Salle des associations Saint-Paul

Journée d’animations pour Octobre Rose Salle des associations Saint-Paul samedi 25 octobre 2025.

Journée d’animations pour Octobre Rose

Salle des associations Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Dans le cadre d’octobre rose, journée avec différentes animations, rando familiale à 14h30, course solidaire à 14h30 et stand du comité 87 de la Ligue .

Salle des associations Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr

English : Journée d’animations pour Octobre Rose

German : Journée d’animations pour Octobre Rose

Italiano :

Espanol : Journée d’animations pour Octobre Rose

L’événement Journée d’animations pour Octobre Rose Saint-Paul a été mis à jour le 2025-10-08 par OT de Noblat