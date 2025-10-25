Journée d’animations pour Octobre Rose Salle des associations Saint-Paul
Journée d’animations pour Octobre Rose Salle des associations Saint-Paul samedi 25 octobre 2025.
Journée d’animations pour Octobre Rose
Salle des associations Place de l’Église Saint-Paul Haute-Vienne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Dans le cadre d’octobre rose, journée avec différentes animations, rando familiale à 14h30, course solidaire à 14h30 et stand du comité 87 de la Ligue .
Salle des associations Place de l’Église Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 71 25 accueil@mairie-stpaul87.fr
