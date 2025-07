Journée d’animations proposée par l’association Art en Terre Place Dialland Gennes-Val-de-Loire

Journée d’animations proposée par l’association Art en Terre Place Dialland Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Cunault mettra à l’honneur Yvonne Jamet-Richard, habitante de la commune qui a écrit à l’âge de 13 ans un livre décrivant son quotidien sur la commune pendant la seconde guerre mondiale.

Dès 10h30 : bar et restauration sur place par le restaurant “à contre-courant” de Cunault

De 14h00 et 15h30 déambulations théâtralisées de Cunault des années 40 par les habitants d’après les écrits d’Yvonne Jamet-Richard

À partir de 16h “souvenir de la fête” photo vintage, jeux en bois, filet garni.

16h30 “j’seu de Cuniault” chant par école primaire de Cunault et musique par l’école de musique de Saumur Val de Loire section Gennes

17h, 18h, 19h animation musicale par la chorale « les chats noirs » de Saumur

17h30, 18h30,19h30 radio crochet ouvert au public

20h bal vintage.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 10h30. .

Place Dialland Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

Cunault will be honoring local resident Yvonne Jamet-Richard, who at the age of 13 wrote a book describing her daily life in the commune during the Second World War.

German :

Cunault wird die Gemeindebewohnerin Yvonne Jamet-Richard ehren, die im Alter von 13 Jahren ein Buch schrieb, in dem sie ihren Alltag in der Gemeinde während des Zweiten Weltkriegs beschrieb.

Italiano :

Cunault renderà omaggio a Yvonne Jamet-Richard, una residente del comune che, all’età di 13 anni, scrisse un libro che descriveva la sua vita quotidiana nel comune durante la Seconda Guerra Mondiale.

Espanol :

Cunault rendirá homenaje a Yvonne Jamet-Richard, residente en la comuna que, a la edad de 13 años, escribió un libro en el que describía su vida cotidiana en la comuna durante la Segunda Guerra Mundial.

L’événement Journée d’animations proposée par l’association Art en Terre Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-07-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME