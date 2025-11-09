Journée d’animations (Qu’) est-ce qu’on mange ? CSC Chadrac Chadrac
Journée d’animations (Qu’) est-ce qu’on mange ?
CSC Chadrac 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Début : 2025-11-09 10:00:00
fin : 2025-11-09 16:00:00
2025-11-09
Le Centre Social et Culturel de Chadrac est ravi de vous accueillir dans ses locaux pour une journée d’animations (Qu’) est-ce qu’on mange ? autour du bien manger pour tous le dimanche 9 novembre !
CSC Chadrac 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mangerbienpourtous@ik.me
English :
Chadrac’s Centre Social et Culturel is delighted to welcome you to its premises for a day of (Qu’) est-ce qu’on mange? events focusing on eating well for all on Sunday November 9!
German :
Das Sozial- und Kulturzentrum von Chadrac freut sich, Sie am Sonntag, dem 9. November, in seinen Räumlichkeiten zu einem Tag der Animationen (Qu’) est-ce qu’on mange? rund um gutes Essen für alle begrüßen zu dürfen!
Italiano :
Il Centro sociale e culturale Chadrac è lieto di accogliervi nei suoi locali per una giornata di attività, domenica 9 novembre, all’insegna del mangiar bene per tutti!
Espanol :
El Centro Social y Cultural Chadrac se complace en recibirle en sus instalaciones para celebrar el domingo 9 de noviembre una jornada de actividades centrada en la alimentación saludable para todos
