Journée d’animations (Qu’) est-ce qu’on mange ? CSC Chadrac Chadrac

Journée d'animations (Qu') est-ce qu'on mange ?

CSC Chadrac 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Tarif : – –

Date :

2025-11-09 10:00:00

2025-11-09 16:00:00

Date(s) :

2025-11-09

Le Centre Social et Culturel de Chadrac est ravi de vous accueillir dans ses locaux pour une journée d’animations (Qu’) est-ce qu’on mange ? autour du bien manger pour tous le dimanche 9 novembre !

mangerbienpourtous@ik.me

English :

Chadrac’s Centre Social et Culturel is delighted to welcome you to its premises for a day of (Qu’) est-ce qu’on mange? events focusing on eating well for all on Sunday November 9!

German :

Das Sozial- und Kulturzentrum von Chadrac freut sich, Sie am Sonntag, dem 9. November, in seinen Räumlichkeiten zu einem Tag der Animationen (Qu’) est-ce qu’on mange? rund um gutes Essen für alle begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Il Centro sociale e culturale Chadrac è lieto di accogliervi nei suoi locali per una giornata di attività, domenica 9 novembre, all’insegna del mangiar bene per tutti!

Espanol :

El Centro Social y Cultural Chadrac se complace en recibirle en sus instalaciones para celebrar el domingo 9 de noviembre una jornada de actividades centrada en la alimentación saludable para todos

