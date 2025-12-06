journée d’animations Un Noël insolite pour toute la famille

La Capelle-Bleys Aveyron

une journée en famille !

11h bar à huitres et dégustation de vins locaux par le domaine de l’Obre et du Courbiès

14h jeu sensoriel autour du vin

14h30 et 15h30 la roulotte à contes

16h chants de Noël par la chorale de Bruejouls

18h tirage de la tombola

18h30 lacher de laternes chinoises

toute la journée visite de la crèche, jeux en bois, animaux de la ferme.

restauration sur place planches gourmandes, potage de saison, vin chaud, cocktails de Noël, crêpes .

La Capelle-Bleys 12240 Aveyron Occitanie +33 6 27 94 38 33

