Journée d’anniversaire du centre le Talisman à Niort Centre le Talisman Niort

Journée d’anniversaire du centre le Talisman à Niort
Centre le Talisman 113 rue des marais Niort Deux-Sèvres
Ateliers collectifs, séances individuelles, tombola (plus de 20 lots à gagner)… Et tout ça absolument gratuitement !
Kinesio-gym, numérologie, géobiologie, art-thérapie, shiatsu, médiumnité, herboristerie, coaching, massage, cartomancie, photographie Kirlian, coiffure énergétique, Tarot…. Vous pourrez tout tester !
Tout se fait sans inscription. Mais les places sont limitées… Alors nous vous conseillons de venir avant l’heure des séances et des ateliers qui vous intéressent.
Pour la tombola, voici quelques exemples de lots à gagner
Massage, coaching, étude numérologique, soin énergétique, réflexologie plantaire, cartomancie, kinésiologie, etc…. Des séances à gogo à gagner !!
Comment participer ? Vous venez nous voir, vous nous laissez vos coordonnées et en fin de journée, nous procéderons au tirage au sort, tout en vous proposant un petit rafraichissement. .
Centre le Talisman 113 rue des marais Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 36 34 99 camorel@ymail.com
