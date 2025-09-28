Journée d’anniversaire du centre le Talisman à Niort Centre le Talisman Niort

Journée d'anniversaire du centre le Talisman à Niort

dimanche 28 septembre 2025.

Centre le Talisman
113 rue des marais
Niort
Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Ateliers collectifs, séances individuelles, tombola (plus de 20 lots à gagner)… Et tout ça absolument gratuitement !

Kinesio-gym, numérologie, géobiologie, art-thérapie, shiatsu, médiumnité, herboristerie, coaching, massage, cartomancie, photographie Kirlian, coiffure énergétique, Tarot…. Vous pourrez tout tester !

Tout se fait sans inscription. Mais les places sont limitées… Alors nous vous conseillons de venir avant l’heure des séances et des ateliers qui vous intéressent.

Pour la tombola, voici quelques exemples de lots à gagner

Massage, coaching, étude numérologique, soin énergétique, réflexologie plantaire, cartomancie, kinésiologie, etc…. Des séances à gogo à gagner !!

Comment participer ? Vous venez nous voir, vous nous laissez vos coordonnées et en fin de journée, nous procéderons au tirage au sort, tout en vous proposant un petit rafraichissement. .

Centre le Talisman 113 rue des marais Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 36 34 99 camorel@ymail.com

