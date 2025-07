Journée danse et détente Salies-de-Béarn

Journée danse et détente Salies-de-Béarn samedi 2 août 2025.

Hôtel du Parc Casino Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2025-08-02

Une envie de danser, de bouger ? En compagnie de Mimy, vous apprendrez les pas endiablés du Kizomba, de la Bachata, de la Salsa cubaine, du Konpa Trip, du Chachacha, de la Danse Country ! Rejoignez toute l’équipe pour cette grande journée, mêlant stages de danse, animations, musique et grande soirée dansante en pleine air ! Au programme

10h30 accueil, musique, jeux de société, coin détente et buvette au Parc.

11h à 12h étape de Kizomba.

12h à 13h40 pause restauration (snackings Bar) et buvette sur place au Parc.

13h à 13h45 accueil, musique, jeux de société, coin détente et buvette au Parc.

14h stage de Bachata .

15h scène de Salsa cubaine .

16h étape de Konpa Trip (à 100% au Parc).

17h étape de Cha-cha-cha .

Cette première édition « Danse et Détente » est ouverte à tous, débutants comme curieux. Alors, pas de panique, venez faire un petit tour ! Ambiance assurée ! .

Hôtel du Parc Casino Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 40 63 14 mimypromodartsetdaffaires@gmail.com

