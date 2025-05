Journée danse – Lagraulière, 17 mai 2025 09:30, Lagraulière.

Corrèze

Journée danse Salle polyvalente Lagraulière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 09:30:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Journée danse 09 h 30 / 11 h Salsa par Santa fait danser 11 h / 12 h Danse contemporaine par Lola Morisse Pause Buvette et restauration sur place 13 h 30 / 15 h Zumba par Virginie Cauty 15 h /16 h Yoga Danse par Eden Flore

16 h / 17 h 30 Danse réunionnaise par Métissé des Iles Entrée à tout moment Pas d’obligation de participer à tous les cours Tarif 7 € licencié Lagrol Dance et 10 € non licencié – .

Salle polyvalente

Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 92 41 36

English : Journée danse

German : Journée danse

Italiano :

Espanol : Journée danse

L’événement Journée danse Lagraulière a été mis à jour le 2025-05-08 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze