Journée danse

Salle polyvalente Lagraulière Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Journée danse 10 h/12h Cheerleading avec White Fox Cheer dès 6 ans sur inscription 14h/15h30 Pop orientale avec Alexane 15h30/16h30 Lady Starling (danse en talons) avec Lesly Tesson 16h30/18h Rock avec Santa

Fé Danser 18H/19h30 Power Danse (Zumba) avec Virginie Cauty Tarif 7 € licencié Lagraul’ Dance et 10 € non licencié – .

Salle polyvalente Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 92 41 36

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée danse

L’événement Journée danse Lagraulière a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze