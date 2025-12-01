Journée d’Atelier avec les animaux, Samedi 20 Décembre 2025 La Séguinière

Journée d’Atelier avec les animaux, Samedi 20 Décembre 2025

Quartier Chambord, La Séguinière, La Séguinière Maine-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 09:30:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

Date(s) :

2025-12-20

L’Association La Bonne Patte organise une journée d’atelier le Samedi 20 Décembre 2025.

Venez partager une journée au plus proche de nos animaux !

Journée entière pour les 5 à 16 ans 9h30 à 17h 55€

Demi-journée, matinée ou après midi, 3h 30€ (matinée accessible dès 4 ans)

Au programme

– Atelier petits-soigneurs

– Atelier loisirs créatifs sur le thème de Noël

– Promenade des chiens

– Atelier avec notre poney de Noël .

Quartier Chambord, La Séguinière, La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

2025-11-29