Journée d’ateliers de médiation par l’animal La Séguinière

Journée d’ateliers de médiation par l’animal

Quartier Chambord La Séguinière Maine-et-Loire

Début : 2026-02-17 09:30:00

fin : 2026-02-17 17:00:00

2026-02-17

– Atelier cuisine biscuits pour chiens + gâteau pour les enfants

– promenade des chiens

– Atelier petits-soigneurs

– Atelier loisir créatif sur le thème des animaux

– Agility avec les chiens

– Gouter d’Anniversaire de Mirabelle, notre chienne de 10 ans ! .

Quartier Chambord La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com

