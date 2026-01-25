Journée d’ateliers de médiation par l’animal La Séguinière
Journée d'ateliers de médiation par l'animal
La Séguinière Maine-et-Loire
2026-02-17 09:30:00
2026-02-17 17:00:00
2026-02-17
– Atelier cuisine biscuits pour chiens + gâteau pour les enfants
– promenade des chiens
– Atelier petits-soigneurs
– Atelier loisir créatif sur le thème des animaux
– Agility avec les chiens
– Gouter d’Anniversaire de Mirabelle, notre chienne de 10 ans ! .
Quartier Chambord La Séguinière 49280 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 14 51 26 labonnepatte49@gmail.com
