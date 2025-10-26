Journée d’automne Fessenheim

Journée d’automne Fessenheim dimanche 26 octobre 2025.

Journée d’automne

Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-26 08:00:00

fin : 2025-10-26 11:00:00

Date(s) :

2025-10-26

Organisé dans le cadre d’octobre rose, cause dédiée à la sensibilisation aux cancers féminins.

Parcours fléché de 9,5km ou 7km pour marche, marche nordique (à travers village, champs, étangs et parcours de santé). Excellente mise en condition pour partager le repas de midi préparé par Tentations Croquantes de Rumersheim-le-Haut.

Les non-marcheurs pourront bien sûr se joindre uniquement au repas ou à l’après-midi dansant. Au menu Émincés de volaille, carottes glacées, spaetzles et mousse au citron en dessert. Une petite restauration sera également proposée, knacks, bretzels et buffet de dessert.

Animation musicale pendant le repas et un petit bal durant l’après-midi animés par nos amis musiciens Guy Schelcher et Guy Klingler qui avaient assuré leur prestation avec brio lors de notre dernière édition. .

Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 7 81 21 39 77

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journée d’automne Fessenheim a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach