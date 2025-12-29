Journée de bains sonores Briscous

Journée de bains sonores

Quartier du Bois Briscous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Edouard vous propose une journée d’immersion dans le monde sacré du son et de la vibration. Une vraie libération et une régénération pour vos cellules. (Max 8 personnes)

Trois Voyages Vibratoires vous attendent, chacun travaillant en profondeur sur les multiples plans de votre conscience, ainsi que sur vos corps physique, mental et émotionnel, pour une expérience holistique complète. Avant chaque bain sonore, une intention précise sera posée, vous permettant d’orienter votre voyage intérieur vers la guérison, la transformation ou la découverte de vous-même. Rejoignez-nous pour cette journée extraordinaire où le son devient guérisseur, où les vibrations deviennent des portails vers la transformation et où vous vous ouvrez à de nouvelles dimensions de bien-être et d’harmonie.

Réservation conseillée. .

Quartier du Bois Briscous 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 11 63 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

