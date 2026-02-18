Journée de baptêmes sur le Circuit de Chambley Chemin de Charey Saint-Julien-lès-Gorze
Baptêmes de circuit solidaires
Le Rotary Club de Pont-à-Mousson prépare une nouvelle édition ! Cette journée permettra de soutenir les enfants atteints de cancer, et l’association A2MCL (Maladie à corps de Lewi).
Adrénaline + solidarité = une journée unique !
Venez monter à bord avec les pilotes et transformer chaque tour de piste en aide concrète.
Tarif pour 3 tours de piste, soit 10 km de sensations fortes
Pour tous dès 12 ans (sur signature d’une décharge pour les mineurs)
Buvette et restauration sur placeTout public
Chemin de Charey Chambley Planet’Air Saint-Julien-lès-Gorze 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 84 20 25 39 ebrenot@wanadoo.fr
English :
Solidarity circuit baptisms
The Rotary Club of Pont-à-Mousson is preparing a new edition! The event will support children with cancer, and the A2MCL association (Maladie à corps de Lewi).
Adrenalin + solidarity = a unique day!
Come and climb aboard with the drivers, and turn every lap into a helping hand.
Price for 3 laps, or 10 km of thrills
For everyone aged 12 and over (minors must sign a waiver)
Refreshments and catering on site
