Journée de baptêmes sur le Circuit de Chambley Chemin de Charey Saint-Julien-lès-Gorze

Journée de baptêmes sur le Circuit de Chambley

Chemin de Charey Chambley Planet’Air Saint-Julien-lès-Gorze Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 10:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Baptêmes de circuit solidaires

Le Rotary Club de Pont-à-Mousson prépare une nouvelle édition ! Cette journée permettra de soutenir les enfants atteints de cancer, et l’association A2MCL (Maladie à corps de Lewi).

Adrénaline + solidarité = une journée unique !

Venez monter à bord avec les pilotes et transformer chaque tour de piste en aide concrète.

Tarif pour 3 tours de piste, soit 10 km de sensations fortes

Pour tous dès 12 ans (sur signature d’une décharge pour les mineurs)

Buvette et restauration sur placeTout public

Chemin de Charey Chambley Planet’Air Saint-Julien-lès-Gorze 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 84 20 25 39 ebrenot@wanadoo.fr

English :

Solidarity circuit baptisms

The Rotary Club of Pont-à-Mousson is preparing a new edition! The event will support children with cancer, and the A2MCL association (Maladie à corps de Lewi).

Adrenalin + solidarity = a unique day!

Come and climb aboard with the drivers, and turn every lap into a helping hand.

Price for 3 laps, or 10 km of thrills

For everyone aged 12 and over (minors must sign a waiver)

Refreshments and catering on site

