Journée de célébration à l’église protestante Le Hohwald

49 rue Principale Le Hohwald

Début : Dimanche 2025-09-21 10:30:00

fin : 2025-09-21 20:00:00

2025-09-21

A l’occasion du 125e anniversaire de la construction de l’église, le Conseil presbytéral a décidé de commémorer ce jubilé avec une journée de fête et de célébration.

Au programme

10h30 Culte de fête sur le parvis de l’église protestante

12h Apéritif suivi d’un repas sous chapiteau (repas sur inscription), buvette

17h Concert du Duo Ambre « Vous avez dit Tango ! »

18h30 Tartes flambées sur le parvis de l’églisse

Exposition de photos anciennes à la salle paroissiale le samedi 20 de 14h à 18h et le dimanche 21.

Inscription pour les repas jusqu'au 15 septembre 2025

49 rue Principale Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 46 47 uepal.mittelbergheim@gmail.com

English :

To mark the 125th anniversary of the church’s construction, the Presbyteral Council decided to commemorate the jubilee with a day of festivities and celebration.

German :

Anlässlich des 125. Jahrestages der Errichtung der Kirche beschloss der Priesterrat, dieses Jubiläum mit einem Fest- und Feiertag zu begehen.

Italiano :

In occasione del 125° anniversario della costruzione della chiesa, il Consiglio presbiterale ha deciso di commemorare questo giubileo con una giornata di festeggiamenti e celebrazioni.

Espanol :

Con motivo del 125 aniversario de la construcción de la iglesia, el Consejo Presbiteral ha decidido conmemorar este jubileo con una jornada de fiesta y celebración.

