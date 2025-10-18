Journée de chemins Gorre
Journée de chemins Gorre samedi 18 octobre 2025.
Journée de chemins
Mairie Gorre Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Vous souhaitez faire du bénévolat ? Venez aider la mairie de Gorre a entretenir les chemins de la commune. Un casse croûte vous sera offert à la salle de fêtes. .
Mairie Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 01 07
English : Journée de chemins
German : Journée de chemins
Italiano :
Espanol :
L’événement Journée de chemins Gorre a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Ouest Limousin