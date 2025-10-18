Journée de chemins Gorre

Journée de chemins Gorre samedi 18 octobre 2025.

Mairie Gorre Haute-Vienne

Vous souhaitez faire du bénévolat ? Venez aider la mairie de Gorre a entretenir les chemins de la commune. Un casse croûte vous sera offert à la salle de fêtes. .

Mairie Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 01 07

